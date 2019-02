Ученые нашли черепаху, которую 100 лет считали вымершей: видео

На территории Галапагосских островов ученые случайно нашли гигантскую черепаху вида Chelonoidis Phantasticus, который на протяжении ста лет считался вымершим. Об этом говорится в Twitter организации Охрана Галапагосских островов (Galapagos Conservancy).

На самку наткнулись ученые из Эквадора во время экспедиции, организованной местным Национальным парком и экологической организацией Galapagos Conservancy.

Ее возраст - около сотни лет. Сейчас ее перевезли в зоологический центр. Ученые уже планируют следующую поездку, ведь предполагают, что на том же острове могут быть и другие представители этого вида. В последний раз такую черепаху видели в 1906 году.

О находке также сообщил министр охраны окружающей среды Эквадора Марсело Мата. Он опубликовал фотографии в своем Twitter.

BREAKING NEWS! GC’s own @wacho_tapia just returned from Fernandina Island in #Galapagos, where they discovered a female #tortoise. Tortoises on Fernandina have been thought to be extinct for over 100 years, so this is a monumental finding! Photos © GNPD, W. Tapia pic.twitter.com/fhQpIzsHmM