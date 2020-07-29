Новейший марсоход США с дроном-вертолетом отправляются на Красную планету: видео

Ровно через сутки, 30 июля в 14:50 по киевскому времени, с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида состоится старт ракеты Atlas V с новым марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity: на поверхность Красной планеты аппараты должны cпуститься в следующем феврале.

Окно завтрашней прямой трансляции – ниже, в конце текста.

МИССИЯ. Полет к четвертой от Солнца планете и работа на ней носит название Mars 2020, запуск ракеты — AV-088. Все подробности о марсианской миссии доступны в формате PDF, фото добавляются в высоком качестве во Flickr компании ULA.

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Ровер отправится исследовать ударный кратер Езеро, где, как считают в NASA, когда-то плескалось огромное озеро. Там он проведет первые астробиологические исследования – будет искать признаки нынешней или прошлой жизни, и не только это. Миниатюрный вертолетный дрон (его характеристики) предназначен для разведки района посадки и первого теста полетной технологии на другой планете.

РАКЕТА. Atlas V — одноразовая двухступенчатая ракета. Сначала производилась Lockheed Martin, сейчас — в Денвере, штат Колорадо, альянсом ULA (Lockheed Martin + Boeing). Конфигурируемый с габаритами головного обтекателя и числом "боковушек" носитель. Длина — 58,3 м, диаметр — 3,81 м, стартовая масса — от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГПО — почти 9 т. Стоимость запуска — от $110 до $235 млн. Это одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было.

Это будет 7-й запуск Atlas V в конфигурации 541. Первая цифра - диаметр головного обтекателя: "5" — 5,4 м. Вторая цифра соответствует количеству боковых ускорителей — от 0 до 5, третья — число двигателей второй ступени: 1 или 2.



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Маршевая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 российского Энергомаша: он работает на керосине с жидким кислородом. Америка планирует отказаться от РД-180 в 2022-м. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.

Короткий ролик о том, как собрали и упаковали ровер под головной обтекатель, и еще одно видео – как ракету передвинули с "верфи" на стартовый стол.

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