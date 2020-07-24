Создан видеотур по Марсу в сверхвысоком качестве: только реальные кадры – видео

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Энтузиасты сделали роликом слайд-шоу с невероятно детализированными изображениями с поверхности четвертой от Солнца планеты

Группа видеоэнтузиастов ElderFox Documentaries, использовав доступные фото Красной планеты высочайшего разрешения, которые многие годы делали марсоходы NASA, скомпоновала их в 4K UHD-фильм. Ролик выложен в их YouTube-канале.

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"Часто задаваемый вопрос – почему у нас нет "живого" видео с Марса? Поскольку там ничего не происходит, имеет смысл делать только фото", - объяснили авторы ролика.

Они уточнили, что высокое качество оптики на марсоходах упирается в пропускной канал связи с Землей. 

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Все еще работающий на Марсе ровер Curiosity, например, может отправлять данные только на скорости 32 Кб/с – это скорость dial up 90-х годов прошлого века. Тем не менее, каждый местный день марсоходы в течение восьми минут могут сливать данные через видимую над горизонтом автоматическую орбитальную станцию Mars Reconnaissance Orbiter со скоростью 2 Мб/с. Но даже такой канал слишком узкий для UHD-видео.

Смотрите фото: Марсоход Curiosity показал невероятно детальные фото склона горы в кратере

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Теги: Марс, космос, фильм, планета, пейзаж, панорама, mars reconnaissance orbiter, Curiosity, Opportunity
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