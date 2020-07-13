Марсоход Curiosity показал невероятно детальные фото склона горы в кратере

Впечатляющая детализация на панорамном снимке

Американский марсоход Curiosity показал несколько четких фотографий Красной планеты, которые сшиты воедино из десятков небольших снимков. Изображения опубликованы в фотоблоге этой миссии Аэрокосмического управления США.

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Все снимки ниже - лишь фрагменты больших изображений, которые можно открыть по клику. Наиболее впечатляющий снимок поверхности четвертой от Солнца планеты - вид на склон центрального пика в кратере Гейла.

Фото с вершины фронтона Гринхью (66 Мб и 8916x4147 пикселей полное фото):

Конкреции около вершины на склоне фронтона (14 Мб и 4690x2189 пикселей):

Путь ровера к сульфатоносному узлу (262 Мб, 21671x8937 пикселей):

За почти восемь лет на Красной планете ровер проделал значительный путь, в том числе через полуторакилометровый траверс центрального пика в кратере (гора Эолида или гора Шарп), который возвышается на 5,5 км над северной частью дна кратера и на 4,5 км над южной.

СПРАВКА. Изготовленный инженерами Boeing и Lockheed Martin марсоход весом 899 кг стартовал с Земли 26 ноября 2011-го на ракете Atlas V 541 и сел в кратере Гейла 5 августа 2012-го. За 2694 сола (марсианские сутки) он проехал ~22 км и прислал около 700 000 фото. Плановое время работы "Кьюриосити" – 23 земных месяца. После истечения этого срока ровер за счет РИТЭГа на 3 кВт работает "сверхурочно" и не зависит от солнечной энергии, как большинство других подобных аппаратов. Всю информацию об этой миссии можно найти здесь . . Изготовленный инженерами Boeing и Lockheed Martin марсоход весом 899 кг стартовал с Земли 26 ноября 2011-го на ракете Atlas V 541 и сел в кратере Гейла 5 августа 2012-го. За 2694 сола (марсианские сутки) он проехал ~22 км и прислал около 700 000 фото. Плановое время работы "Кьюриосити" – 23 земных месяца. После истечения этого срока ровер за счет РИТЭГа на 3 кВт работает "сверхурочно" и не зависит от солнечной энергии, как большинство других подобных аппаратов.

Если позволят и без того потрепанные колеса, Curiosity доберется сульфатных отложений, которые заинтересовали ученых, под занавес земного года. По мнению исследователей, там можно попытаться обнаружить следы возможной жизни, ведь сульфаты в таких местах предположительно образуются после испарения воды. Возраст залежей, по оценкам, примерно 3 млрд лет.

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Евгений Пилипенко

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