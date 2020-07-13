Марсоход Curiosity показал невероятно детальные фото склона горы в кратере
Впечатляющая детализация на панорамном снимке
Американский марсоход Curiosity показал несколько четких фотографий Красной планеты, которые сшиты воедино из десятков небольших снимков. Изображения опубликованы в фотоблоге этой миссии Аэрокосмического управления США.
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Все снимки ниже - лишь фрагменты больших изображений, которые можно открыть по клику. Наиболее впечатляющий снимок поверхности четвертой от Солнца планеты - вид на склон центрального пика в кратере Гейла.
Фото с вершины фронтона Гринхью (66 Мб и 8916x4147 пикселей полное фото):
Конкреции около вершины на склоне фронтона (14 Мб и 4690x2189 пикселей):
Путь ровера к сульфатоносному узлу (262 Мб, 21671x8937 пикселей):
За почти восемь лет на Красной планете ровер проделал значительный путь, в том числе через полуторакилометровый траверс центрального пика в кратере (гора Эолида или гора Шарп), который возвышается на 5,5 км над северной частью дна кратера и на 4,5 км над южной.
Если позволят и без того потрепанные колеса, Curiosity доберется сульфатных отложений, которые заинтересовали ученых, под занавес земного года. По мнению исследователей, там можно попытаться обнаружить следы возможной жизни, ведь сульфаты в таких местах предположительно образуются после испарения воды. Возраст залежей, по оценкам, примерно 3 млрд лет.
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