Китай неудачно запустил первую космическую ракету Kuaizhou-11 – видео

Первый запуск китайской ракеты легкого класса Kuaizhou-11 оказался неудачным: носитель не смог вывести на расчетную орбиту полезную нагрузку. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

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Запуск состоялся 10 июля в 07:17 утра по Киеву с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. На борту было два спутника – Jilin-1 Gaofen-02E (Bilibili Video Satellite) и CentiSpace-1 S2 (Weili-1-02).

Уже в полете были обнаружены некие технические неполадки, о природе которых, как это принято в китайской космической отрасти, ничего не говорится.

СПРАВКА. "Куайчжоу-11" – китайская трехступенчатая твердотопливная ракета для дешевого/быстрого запуска мини-спутников с мобильной колесной установки. Разработана на базе межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности "Дунфэн-31" (DF-31). На околоземную орбиту должна выводить до 1000 кг груза и около 700 кг - на гелиосинхронную (высота 700 км). Диаметр - 2,2 м, стартовая масса - 78 т. Разработчик - компания ExPace Technology из Уханя, дочка госкорпорации аэрокосмической науки и промышленности КНР (CASIC).

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Видео: China Central Television/CASIC