Китай неудачно запустил первую космическую ракету Kuaizhou-11 – видео

Первый запуск китайской ракеты легкого класса Kuaizhou-11 оказался неудачным: носитель не смог вывести на расчетную орбиту полезную нагрузку. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
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Запуск состоялся 10 июля в 07:17 утра по Киеву с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. На борту было два спутника – Jilin-1 Gaofen-02E (Bilibili Video Satellite) и CentiSpace-1 S2 (Weili-1-02).
Уже в полете были обнаружены некие технические неполадки, о природе которых, как это принято в китайской космической отрасти, ничего не говорится.
Между тем, вчера с другого космодрома Сичан в Китае успешно запустили (видео) ракету Long March-3B с коммерческим телеком-спутником APSTAR-6D.
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Видео: China Central Television/CASIC