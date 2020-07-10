Спешите видеть. Комета Neowise сблизится с Землей через две недели – карта неба

Яркая комета C/2020 F3 NEOWISE, которую в эти дни можно увидеть в конце ночи и перед рассветом низко над горизонтом на северо-востоке, 22-23 июля максимально сблизится с Землей. Об этом пишет ресурс earthsky.org.

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В этот день она будет видна только вечером и пару первых ночных часов. Так как комета уже прошла точку максимального сближения с Солнцем, она начинает тускнеть.

СПРАВКА. C/2020 F3 (NEOWISE) - ретроградная (движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения) комета с почти параболической орбитой. Ее увидели 27 марта 2020-го в инфракрасный . C/2020 F3 (NEOWISE) - ретроградная (движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения) комета с почти параболической орбитой. Ее увидели 27 марта 2020-го в инфракрасный телескоп NEOWISE . Ближе всего к Солнцу проходила 3 июля - в 44,1 млн км от светила. Афелий - 81,4—107,7 млрд км. Диаметр ядра – примерно 5 км.

До небесного объекта 23 июля будет примерно 103,5 млн км. Это примерно вдвое дальше, чем минимальное расстояние от Земли до Марса.

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Видео: Philippe Jacquot