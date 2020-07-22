Китай впервые в истории запускает марсоход. Главное о миссии Tianwen-1 – видео

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Китайцы заявляют о притязаниях на глубокий космос. Пока что на Марсе работали только американские роверы. В конце зимы там может появиться и китайский

На завтра, 23 июля в 07:00 по Киеву, предварительно запланирован старт ракеты Long March 5 с аппаратами миссии Tianwen-1 — дебюта Китая во всестороннем исследовании Марса, включая поиск прошлой и нынешней жизни. В путь к соседней планете отправятся два аппарата — марсоход на посадочной платформе и орбитальный зонд.

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По состоянию на вечер 22 июля нет доступных ссылок на прямую трансляцию запуска.

ПОЛЕТ. Запуск – с прибрежного космического центра Вэньчан на острове Хайнань на юге КНР. Прибытие к Красной планете и выход на первоначальную орбиту над экватором запланировано на февраль 2021 года, но отделение платформы с ровером состоится позднее, а их семиминутная посадка – не ранее 23 апреля.

Защитный кожух при спуске убережет груз от разрушения при десятикратном сбросе скорости (с 4800 до 460 м/с) менее чем за пять минут – даже в столь разреженной атмосфере. Раскроется парашют, и за следующие полторы минуты скорость упадет ниже 100 м/с. После сброса кожуха включатся тормозные двигатели лендера, которые за 80 секунд снизят скорость до 3,5 м/с и выведут аппарат на плавное снижение с высоты около 100 м и посадку. Регион посадки – эллипс 20х100 км между 25 и 30 градусами к северу от экватора на юге равнины Утопия.

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МАРСОХОД. Масса – около 240 кг. Должен проработать от солнечных панелей/батарей не менее 90 марсианских суток (сол), но рассчитывают на значительно больший срок, хотя без РИТЭГа и поддержания ±стабильной температуры узлов это сложно: аппаратура там может остывать до далеко не номинальных –90°С. На борту – почвенный георадар (до 100 м в глубину), магнитометр, метеостанция, лазерно-искровой спектроскоп для анализа поверхностных веществ, мультиспектральная и навигиционно-топографическая камеры.

ОРБИТАЛЬНЫЙ ЗОНД. После разделения аппаратов он сменит орбиту – перейдет на полярную 265х12 000 км. Основная его функция в течение местного года (687 земных дней), несмотря на семь научных приборов на борту, – обеспечение связи Земля—марсоход. Орбитер напичкан аппаратурой: там есть радар для глубинного подповерхностного изучения Марса, камера среднего разрешения (100 м с высоты 400 км) и HD-камера (2 м/400 км), анализаторы (улавливание нейтральных частиц и ионов), магнитометр и спектрометр для определения состава минералов.

РАКЕТА. Long March-5B (Чанчжэн-5) - трехступенчатая ракета высотой 57 м, диаметром 5 м и стартовой массой 867 т (без учета груза) с четырьмя боковыми ускорителями (длиной почти 28 м и диаметром 3,35 м), способна вывести до 15 т на солнечно-синхронную орбиту, до 14 т – на геопереходную, и до 6 т – к Марсу. Первая ступень ракеты двумя двигателями YF-77 на жидком кислороде/жидком водороде, вторая - двумя YF-75D на той же топливной паре; ускорители - двумя YF-100 на LOX/керосине. Всего было четыре запуска, один из них неудачный.

Китай уже пытался отправить орбитер к Марсу. В ноябре 2011-го зонд Yinghuo-1 запускался туда вместе с российской станцией Фобос-Грунт, но из-за дисфункции двигателя перелетного модуля груз остался около Земли и в январе 2012-го сгорел в атмосфере.

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Видео – CGTN, SciNews; фото и иллюстрация – CASC/Shi Xiao, eefocus.com

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Теги: Китай, технологии, Марс, космос, запуск, ракета, марсоход, ровер, Tianwen-1
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