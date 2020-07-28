Уже послезавтра робот NASA отправится искать жизнь на Марсе. И не только это

Миссия Mars 2020 американского Аэрокосмического агентства, в ходе которой марсоход Perseverance с вертолетом-дроном Ingenuity послезавтра стартуют к Красной планете на ракете Atlas V, — первый случай в истории, когда главная задача исследований касается внеземной жизни. Об этом на брифинге заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

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"Мы ищем существующую или ранее существовавшую жизнь на этой планете", - подчеркнул он. Ровер отправится исследовать ударный кратер Езеро, где, как считают в NASA, когда-то плескалось огромное озеро. Если на Марсе и существовала жизнь, то искать ее следы нужно именно там, убеждены ученые.

Perseverance на своем пути по поверхности Красной планеты буде собирать образцы реголита и оставлять их в запечатанных контейнерах, а уже в ходе следующей миссии (совместной c ESA) в 2026-2027 годах эти колбы запустят с Марса на Землю.

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Помимо поиска биосигнатур, марсоход испытает некоторые технологии для потенциального использования во время пилотируемого полета на Марс: например, методику получения кислорода из грунта, применение вертолета в атмосфере другой планеты и автономную работу. Помимо приборов NASA, ровер весом более тонны несет аппаратуру из стран ЕС.

Кроме того, марсоход впервые оснастили микрофонами. Среди прочего, это даст возможность услышать звуки спуска/посадки ровера и фоновые шумы марсианской среды.

LIGA.net покажет трансляцию запуска ракеты с марсоходом - нетривиального события для науки.

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