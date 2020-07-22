Как рыбу в сетку. SpaceX впервые поймала обе створки обтекателя ракеты - видео

Американская компания SpaceX впервые поймала в надводные сети обе створки головного обтекателя носовой части ракеты Falcon 9. Это случилось после запуска на орбиту спутника военной разведки ANASIS II для Южной Кореи, передает Space.com.



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Для поимки обтекателей использовали два корабля Ms. Tree и Ms. Chief, на которых установлены сетки. Обе части обтекателя, которые используют в носовой части для защиты ракеты и полезной нагрузки, успешно спустились на парашютах. Ранее многоразовая первая ступень Falcon 9 также успешно села на платформу в Атлантическом океане через 8 минут 37 секунд после запуска.

Ранее компании удавалось поймать лишь одну из створок. Создатель компании Илон Маск объяснял, что поимка обтекателей помогает удешевить полеты. Она позволяет повторно использовать эту дорогостоящую часть ракеты, цена которой - около $6 млн.

Подробнее о Falcon 9 и спутнике ANASIS II можно прочитать по ссылке.

21 июля в 00:30 по киевскому времени состоялся успешный запуск Falcon 9 , которая вывела на орбиту спутник ANASIS II для Южной Кореи .

Этот запуск побил рекорд 1985-го года челнока Atlantis , котор ый совершил повторный полет через 54 дня после возвращения из космоса. SpaceX же повторно запустила Falcon 9 спустя 51 день после вывода на орбиту экипажа Dragon Crew.

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Видео: AmericaSpace/YouTube