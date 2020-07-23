300 световых лет. Сделано первое прямое фото двух планет у солнцеподобной звезды

С помощью Очень Большого Телескопа в чилийской пустыне получен первый в истории снимок молодой солнцеподобной звезды, около которой видно две гигантские планеты. Его показала пресс-служба Европейской Южной обсерватории, полное исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.
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Звезда TYC 8998-760-1 в созвездии Мухи расположена примерно в 300 световых годах от нас. Ее планетная система находится на гораздо более ранней стадии эволюции, чем солнечная: возраст звезды всего 17 млн лет.
Косвенными методами в Галактике отыскали уже тысячи планет, но лишь для крохотной части этого количества удалось получить прямые изображения, а прямые снимки двух или более экзопланет у одной и той же звезды – еще более редкое достижение.
Планеты обращаются вокруг своей звезды на расстояниях примерно 160 и 320 астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца), то есть гораздо дальше, чем отстоят от Солнца наши газовые гиганты Юпитер и Сатурн – пять и 10 а. е. соответственно. Внутренняя экзопланета в 14 раз, а внешняя – в шесть раз тяжелее Юпитера.
Где именно на звездном небе находится эта система:
Прямые наблюдения экзопланет очень важны при поисках систем, в которых возможна жизнь.
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