300 световых лет. Сделано первое прямое фото двух планет у солнцеподобной звезды

С помощью Очень Большого Телескопа в чилийской пустыне получен первый в истории снимок молодой солнцеподобной звезды, около которой видно две гигантские планеты. Его показала пресс-служба Европейской Южной обсерватории, полное исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Звезда TYC 8998-760-1 в созвездии Мухи расположена примерно в 300 световых годах от нас. Ее планетная система находится на гораздо более ранней стадии эволюции, чем солнечная: возраст звезды всего 17 млн лет.

Косвенными методами в Галактике отыскали уже тысячи планет, но лишь для крохотной части этого количества удалось получить прямые изображения, а прямые снимки двух или более экзопланет у одной и той же звезды – еще более редкое достижение.

Планеты обращаются вокруг своей звезды на расстояниях примерно 160 и 320 астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца), то есть гораздо дальше, чем отстоят от Солнца наши газовые гиганты Юпитер и Сатурн – пять и 10 а. е. соответственно. Внутренняя экзопланета в 14 раз, а внешняя – в шесть раз тяжелее Юпитера.

Где именно на звездном небе находится эта система:

Прямые наблюдения экзопланет очень важны при поисках систем, в которых возможна жизнь.

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Несколько недель назад было получено фото рождающейся планетной системы.

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