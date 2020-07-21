Впечатляющий кадр. Ракета SpaceX на фоне звездного неба и кометы Neowise – фото
Опубликован впечатляющий предстартовый снимок ракеты Falcon 9
Фотограф компании SpaceX поймал в кадр атмосферное зрелище на космическом побережье штата Флорида: предстартовая готовность ракеты Falcon 9, которая сегодня ночью по киевскому времени успешно вывела на орбиту спутник ANASIS II, и пролетающая "неподалеку" от Земли комету C/2020 F3 NEOWISE.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Нажмите, чтобы увеличить:
Первая ступень ракеты успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане в 628 км от космодрома. Морские корабли впервые поймали обе створки обтекателя в надводные сети примерно в 773 км от места старта.
Еще фотографии кометы от разных фотографов. Ранее астронавты показали, как она выглядит с борта МКС.
Смотрите фото: Марсоход Curiosity показал невероятно детальные снимки склона горы в кратере
Комментарии