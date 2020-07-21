Впечатляющий кадр. Ракета SpaceX на фоне звездного неба и кометы Neowise – фото

Опубликован впечатляющий предстартовый снимок ракеты Falcon 9

Фотограф компании SpaceX поймал в кадр атмосферное зрелище на космическом побережье штата Флорида: предстартовая готовность ракеты Falcon 9, которая сегодня ночью по киевскому времени успешно вывела на орбиту спутник ANASIS II, и пролетающая "неподалеку" от Земли комету C/2020 F3 NEOWISE.

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Первая ступень ракеты успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане в 628 км от космодрома. Морские корабли впервые поймали обе створки обтекателя в надводные сети примерно в 773 км от места старта.



СПРАВКА. C/2020 F3 (NEOWISE) - ретроградная (движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения) комета с почти параболической орбитой. Ее увидели 27 марта 2020-го в инфракрасный . C/2020 F3 (NEOWISE) - ретроградная (движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения) комета с почти параболической орбитой. Ее увидели 27 марта 2020-го в инфракрасный телескоп NEOWISE . Ближе всего к Солнцу проходила 3 июля - в 44,1 млн км от светила. Афелий - 81,4—107,7 млрд км. Диаметр ядра – примерно 5 км.

Еще фотографии кометы от разных фотографов. Ранее астронавты показали, как она выглядит с борта МКС.

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Евгений Пилипенко

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