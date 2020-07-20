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20.07.2020, 15:05

Комета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фото

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Комета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фото
Комета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фото
Комета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фотоКомета Neowise прошла пик яркости. Как это было глазами фотографов мира - фото

Следующий раз жители Земли смогут полюбоваться этим небесным телом нескоро - такая возможность представится не раньше 8786 года

Максимальное сближение кометы Neowise с Землей произойдет 22-23 июля, а свой пик яркости она прошла три дня назад. Комету все еще можно рассмотреть без бинокля, хоть она уже и начала тускнеть. 17 июля сотни фотографов со всего мира засняли "хвостатый" небесный объект, когда угол его освещения был максимальным.

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Сейчас комету можно наблюдать в ночном небе при условии ясной погоды - чтобы ее найти, ориентироваться нужно на "ковш" Большой медведицы: комета будет лететь чуть ниже него. 23 июля она приблизится к Земле на расстояние примерно 103,5 млн км, а в следующий раз ее можно будет наблюдать с нашей планеты не раньше 8786 года.

Смотрите также: Комета Neowise сблизится с Землей через две недели - карта неба

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Теги: космос, фото, комета, Neowise
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