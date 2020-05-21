Рождение новой планеты удалось разглядеть с расстояния в 520 световых лет: фото

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Уже найдены тысячи экзопланет, но как они образуются, по-прежнему известно очень мало

Впервые в истории ученые непосредственно наблюдают зарождение новой планеты – в 520 световых годах от Земли. По крайней мере, они так полагают, пишет пресс-служба Европейской Южной Обсерватории.

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Разглядеть формирование газопылевого диска вокруг молодой звезды AB Aurigae (Возничего) им удалось при помощи Очень Большого Телескопа (VLT): на снимках была специфическая спиральная структура с изгибом, отмечающим возможное местонахождение рождающейся планеты.

Астрономы полагают, что планеты рождаются, когда в пылевых дисках вокруг молодых звезд конденсируются холодный газ и пыль. Но никогда ранее не удавалось увидеть характерный изгиб пылевого "вихря" вокруг звезды, предсказанный некоторыми моделями формирования планет: это место возможного образования новорожденного объекта.

Увеличенная центральная область того фото, что выше:

“Изгиб отмечает точку соединения двух спиральных ветвей – одной, закручивающейся внутрь орбиты планеты, и другой, раскручивающейся наружу. А соединяются эти спирали в точке образования планеты. Здесь происходит аккреция газа и пыли из диска на формирующуюся планету и ее дальнейший рост", – пояснили авторы публикации.

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По данным ученых, планета находится от звезды примерно на том же расстоянии, как Нептун от Солнца.

Исследование опубликовано в январском номере журнала Astronomy & Astrophysics. Авторы – ученые из Франции, США, Тайваня и Бельгии.

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Теги: наука, космос, исследование, астрономия, открытие, планета, телескоп, рождение, eso, газовый гигант, AB Aur
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