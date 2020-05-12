Космос поражает. Ученые показали два колоссальных явления на одном снимке: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суммарная масса системы Аbell 2384, состоящей из двух галактических скоплений, превышает солнечную в 260 трлн (260 000 000 000) раз

Композитное фото из снимков рентгеновских орбитальных обсерваторий Chandra (NASA) и XMM-Newton (ESA), а также Гигантского радиотелескопа в Индии запечатлело два невероятных по габаритам и мощности процесса на расстоянии 1,2 млрд световых лет от Земли: последствия столкновения скоплений галактик. О системе Abell 2384 пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Галактические скопления - самые большие объекты во Вселенной, удерживаемые "в кучке" гравитацией. Они содержат сотни или тысячи галактик, огромное количество сверхгорячего газа, который прекрасно видно в рентгеновском спектре, а также огромные запасы невидимой темной материи.

Несколько сотен миллионов лет назад два скопления галактик столкнулись и прошли друг через друга: галактики в них потянули за собой потоки газа из каждого скопления. В итоге образовалась необычная газовая перемычка между двумя гигантскими объектами. Все это - система Abell 2384.

Смотрите видео: Открытие. Совсем рядом с нами в космосе "спит" черная дыра – ее не видно

На снимке видно, как эта перемычка понемногу разрушается частицами, вылетающими из полюсов сверхмассивной черной дыры в центре одной из галактик (около нижнего их скопления). Этот джет столь мощный, что прогибает перемычку, которая простирается на 3 млн световых лет и весит, как 6 трлн Солнц.

Нажмите, чтобы рассмотреть:

Радиоджет простирается на 1,2 млн световых лет от черной дыры на "север" и на 1,7 млн - на "юг". Северный хвост джета слабее южного. По мнению астрономов, различия можно объяснить тем, что излучение на север замедляется взаимодействием струи с газом перемычки.

Abell 2384 – редкий случай, когда взаимодействие джетов и газа замечено не внутри галактического кластера, а в его внешней области. Необычно также, что сверхмассивная черная дыра находится не в самой большой галактике в центре скопления.

Ученые считают, что после столкновения таких невероятных структур они колеблются туда-сюда и проходят друг через друга несколько раз, прежде чем окончательно слиться в один огромный кластер. Они полагают, что со временем два скопления в Abell 2384 также сольются.

Исследование опубликовано в январском номере журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Авторы – ученые из ЮАР, Бразилии, Индии и Франции.

Смотрите видео: Космодром для возвращения на Луну готов: NASA показало обновления

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: джет, наука, космос, исследование, астрономия, галактика, звезда, столкновение, мост, черная дыра, кластер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Космос поражает. Ученые показали два колоссальных явления на одном снимке: видео
Космос поражает. Ученые показали два колоссальных явления на одном снимке: видео
"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео
"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео
Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу
Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу
Авто Украинский автопром рухнул. В апреле машины выпускал только Еврокар
Бизнес-неделя: ослабление карантина, дело Эпицентра, Ikea в Украине, МВФ и уход UberEats
Экономика Бизнес-неделя: ослабление карантина, дело Эпицентра, Ikea в Украине, МВФ и уход UberEats
Креатив на "Станции Лема", или Как во Львове оживляют историческое трамвайное депо
Идеи и Кейсы Креатив на "Станции Лема", или Как во Львове оживляют историческое трамвайное депо
Популярное
фото/видео
Космос поражает. Ученые показали два колоссальных явления на одном снимке: видео
Космос поражает. Ученые показали два колоссальных явления на одном снимке: видео
"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео
"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео 09.05.20, 19:47
Лукашенко провел парад в Минске, невзирая на коронавирус: фото, видео
Лукашенко провел парад в Минске, невзирая на коронавирус: фото, видео 09.05.20, 15:05
Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу
Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу 09.05.20, 12:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 