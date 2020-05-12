Космос поражает. Ученые показали два колоссальных явления на одном снимке: видео

Композитное фото из снимков рентгеновских орбитальных обсерваторий Chandra (NASA) и XMM-Newton (ESA), а также Гигантского радиотелескопа в Индии запечатлело два невероятных по габаритам и мощности процесса на расстоянии 1,2 млрд световых лет от Земли: последствия столкновения скоплений галактик. О системе Abell 2384 пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

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Галактические скопления - самые большие объекты во Вселенной, удерживаемые "в кучке" гравитацией. Они содержат сотни или тысячи галактик, огромное количество сверхгорячего газа, который прекрасно видно в рентгеновском спектре, а также огромные запасы невидимой темной материи.

Несколько сотен миллионов лет назад два скопления галактик столкнулись и прошли друг через друга: галактики в них потянули за собой потоки газа из каждого скопления. В итоге образовалась необычная газовая перемычка между двумя гигантскими объектами. Все это - система Abell 2384.

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На снимке видно, как эта перемычка понемногу разрушается частицами, вылетающими из полюсов сверхмассивной черной дыры в центре одной из галактик (около нижнего их скопления). Этот джет столь мощный, что прогибает перемычку, которая простирается на 3 млн световых лет и весит, как 6 трлн Солнц.

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Радиоджет простирается на 1,2 млн световых лет от черной дыры на "север" и на 1,7 млн - на "юг". Северный хвост джета слабее южного. По мнению астрономов, различия можно объяснить тем, что излучение на север замедляется взаимодействием струи с газом перемычки.

Abell 2384 – редкий случай, когда взаимодействие джетов и газа замечено не внутри галактического кластера, а в его внешней области. Необычно также, что сверхмассивная черная дыра находится не в самой большой галактике в центре скопления.

Ученые считают, что после столкновения таких невероятных структур они колеблются туда-сюда и проходят друг через друга несколько раз, прежде чем окончательно слиться в один огромный кластер. Они полагают, что со временем два скопления в Abell 2384 также сольются.

Исследование опубликовано в январском номере журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Авторы – ученые из ЮАР, Бразилии, Индии и Франции.

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