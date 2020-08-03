Взлет "марсианской" ракеты Atlas V от первого лица: видео с камеры на обшивке

Космическая компания United Launch Alliance показала, как выглядел недавний старт ракеты Atlas V со смотрящей вниз камеры, установленной на ее обшивке. Видео размещено в YouTube ULA.

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Ракета взлетела 30 июля и отправила в полугодичное путешествие к Марсу корабль с марсоходом Perseverance.

В первые часы после старта у марсианской миссии NASA случилось небольшое ЧП: корабль с марсоходом замерз в космосе в тени Земли и перешел в безопасный режим работы. Позднее функциональность аппарата вернулась к номинальным показателям.

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