Взлет "марсианской" ракеты Atlas V от первого лица: видео с камеры на обшивке

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На кадрах видно, как опадает с корпуса ракеты лед – внутри ведь жидкий кислород

Космическая компания United Launch Alliance показала, как выглядел недавний старт ракеты Atlas V со смотрящей вниз камеры, установленной на ее обшивке. Видео размещено в YouTube ULA.

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Ракета взлетела 30 июля и отправила в полугодичное путешествие к Марсу корабль с марсоходом Perseverance.

В первые часы после старта у марсианской миссии NASA случилось небольшое ЧП: корабль с марсоходом замерз в космосе в тени Земли и перешел в безопасный режим работы. Позднее функциональность аппарата вернулась к номинальным показателям.

Смотрите фото:  Как в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортаж

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Теги: космос, запуск, ракета, Mars 2020, Perseverance
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