Каким будет сверхзвуковой самолет Virgin Galactic: опубликованы наброски дизайна

Компания британца Ричарда Брэнсона объявила о потенциальном партнерстве с Rolls-Royce в разработке двигателя для сверхзвукового полета

Космическая компания Virgin Galactic показала дизайн возможного сверхзвукового самолета, который она собирается разработать в сотрудничестве с Rolls-Royce. Картинки обнародовала пресс-служба компании миллиардера Ричарда Брэнсона.

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Вчера, 3 августа, было объявлено о первой стадии проектирования конструкции, а также о подписании меморандума о взаимопонимании с Rolls-Royce насчет разработки двигателей. Последние производили установки Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 для единственного в истории гражданского авиации Запада коммерческого сверхзвукового самолета – Concorde. СССР производил свой "сверхзвук" – Ту-144.

Картинки ниже кликабельны

По задумке, это будет самолет с дельта-крылом, способный развивать скорость 3 Мах (грубо говорят, втрое быстрее скорости звука, – ред.) и перевозить от девяти до 19 пассажиров на эшелоне до 60 000 футов (~18,3 км). Компания говорит об использовании "современного экологически чистого авиатоплива".

На новом этапе проектирования определят конкретную архитектуру, конфигурацию систем, а также материалы конструкции. Команда будет работать над решением ключевых проблем в области управления температурным режимом, технического обслуживания, шума, выбросов и экономичности самолета, что позволит осуществлять доступные (пока неизвестная даже примерная стоимость билета на рейс) и регулярные коммерческие рейсы.

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Разработчики хотят, чтобы этот самолет взлетал и приземлялся, "как и любой другой пассажирский самолет", то есть он будет интегрирован в существующую инфраструктуру аэропортов и международное воздушное пространство.

Ранее Virgin Galactic подписали соглашение о сотрудничестве в области высокоскоростных технологий с NASA. Там также работают над аналогичным концептом – X-59 QueSST.

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Евгений Пилипенко

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