NASA приступает к сборке "тихого" сверхзвукового самолета: фото

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Первый полноразмерный "тихий" сверхзвуковой самолет NASA подготовлен для окончательной сборки систем: руководство ведомства и компаний-подрядчиков провело финальную проверку проекта и дало добро на интеграцию. Об этом пишет пресс-служба NASA.

По плану, первый полет QueSST состоится в 2021 году.

Читайте также: Boeing создаст сверхзвуковой пассажирский самолет

Нажмите, чтобы увеличить:

Х-59 будет иметь форму, которая снижает громкость удара при преодолении звукового барьера. На его строительство на заводе Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния, выделено пока $247,5 млн.

Смотрите видео: Испытана мини-модель сверхзвукового "тихого" самолета