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NASA приступает к сборке "тихого" сверхзвукового самолета: фото

NASA приступает к сборке "тихого" сверхзвукового самолета: фото - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA
17.12.2019, 11:35

Окончательная сборка X-59 Quiet SuperSonic Technology, включая установку инновационной системы обозрения в кабине, запланирована на конец 2020 года

Первый полноразмерный "тихий" сверхзвуковой самолет NASA подготовлен для окончательной сборки систем: руководство ведомства и компаний-подрядчиков провело финальную проверку проекта и дало добро на интеграцию. Об этом пишет пресс-служба NASA.

По плану, первый полет QueSST состоится в 2021 году.

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Х-59 будет иметь форму, которая снижает громкость удара при преодолении звукового барьера. На его строительство на заводе Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния, выделено пока $247,5 млн.

Смотрите видео: Испытана мини-модель сверхзвукового "тихого" самолета

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nasa самолет сверхзвуковой самолет X-59
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