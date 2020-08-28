В Японии определились с названием для внедорожника будущих колонизаторов Луны

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Toyota объявили название для разрабатываемого герметичного лунохода, которым будут управлять будущие колонизаторы. Вездеход для исследования поверхности Луны и, в перспективе, Марса назвали незатейливо – Lunar Cruiser.

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13 июня 2019 года JAXA и Toyota подписали соглашение о совместной работе над проектом лунохода, в котором будут использованы электрокар-технологии топливных элементов. Предполагается, что его запустят на Луну во второй половине 2020-х.

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До конца 2020-го будет продолжаться работа над тест-деталями для каждого узла. Исследуются энергопотери в движении в условиях, приближенных к рабочим, изготавливаются и оцениваются шины, проектируется кабина и проверяется возможность использования технологий виртуальной реальности для получения экипажем данных об окружающей среде.

Шестиколесный луноход хотят оснастить системой жизнеобеспечения с запасом автономности в несколько дней: внутри салона два астронавта смогут снять скафандры. "Прочности" системы хватит, чтобы вывезти в безопасное место четверых, если случится ЧП.

Расположенные по бокам топливные элементы, по плану, обеспечат Lunar Cruiser около 10 000 км хода. "Крузер" также можно будет запитать от боковых солнечных панелей. Его плановые габариты – 6х5,2х3,8 м, внутри – до 13 кв. м площади.

Вездеход JAXA можно увидеть также в научно-популярном sci-fi-сериале "Марс".

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