Где поселиться на Луне и Марсе: колонизаторам предложили оригинальное решение
Лавовые пещеры на Луне и Марсе, вероятно, достаточно прочные образования, чтобы изучить возможность основания там баз, отметили исследователи
Огромные лавовые трубки на Марсе и Луне могли бы стать основой для будущих баз землян: они обеспечат защиту не только от метеоритной угрозы, но и от космического/солнечного излучения, которое значительно мощнее на поверхности этих объектов, чем на Земле. Статья ученых из Болонского университета и Университета Падуи, которые изучают такую возможность для колонизаторов, опубликована в журнале Earth-Science Reviews.
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Авторы собрали морфологию лунных и марсианских обрушившихся лавовых труб, используя цифровые модели местности и лазерную альтиметрию с зондов. Затем они сравнили данные с топографическими исследованиями аналогичных объектов на Земли, в частности, лавовых труб на Лансароте и Галапагосских островах.
Исследователи обнаружили, что марсианские и лунные трубки в 100 и 1000 раз (соответственно) шире, чем земные, которые имеют диаметр от 10 до 30 м. Лунные трубки могут быть свыше 40 км в длину: подобные габариты (суммарно более 1 млрд кубометров полостей на Луне) ученые объясняют низкой гравитацией и ее влиянием на вулканизм.
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Еще один плюс таких локаций для жилища, - там не будет сильнейших перепадов температуры, которые есть на поверхности Марса и особенно Луны.
Идея с трубками не нова – в NASA ранее высказывались аналогичные мысли, но проект отложили в долгий ящик из-за недостаточной изученности подобных образований. Чтобы больше узнать о них, американцы предложили спелеологическую миссию Moon Diver - двухколесный луноход Axel должен будет исследовать стены глубокой "ямы" в Море Спокойствия:
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