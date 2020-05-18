NASA представили главные правила по исследованию Луны и добыче на ней ресурсов

Аэрокосмическое агентство США NASA представило Руководящие принципы, которые лягут в основу соглашения с партнерами в рамках программы исследования Луны Artemis ("Артемида"). Об этом пишет Space.com.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В NASA подчеркнули, что партнерам буду предлагать двусторонние соглашения Artemis Accords, которые будут основываться на договоре о космосе 1967 года.
Смотрите также: США собираются добывать ресурсы на Луне. Россию не позвали – Reuters
Как и в договоре, будет закреплено, что исследование космоса должно проводиться только в мирных целях. Также закреплен принцип прозрачности: партнеры должны будут публично раскрывать свои планы и политику в области разведки, а также предоставлять научные данные.
Соглашением предусмотрено положение о добыче ресурсов на Луне, которое должно происходить без "вредного вмешательства". NASA рассматривает добычу ресурсов на спутнике как ключ к долгосрочным исследованиям космоса.
Также предусмотрено создание "зон безопасности" вокруг лунных баз партнеров. Участники проекта обязуются "уважать зоны безопасности" друг друга. Это новшество предотвращать вредное вмешательство одного государства во внеземные дела другого.
Помимо того, стороны обязуются защищать исторические места и артефакты на Луне и в других космических местах; планировать избавление от использованных космических кораблей; по возможности использовать "совместимое" оборудование; и оказывать неотложную помощь космонавтам по мере необходимости.
Читайте также: Космодром для возвращения на Луну готов: NASA показало обновления – видео