NASA представили главные правила по исследованию Луны и добыче на ней ресурсов

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Аэрокосмическое агентство США NASA представило Руководящие принципы, которые лягут в основу соглашения с партнерами в рамках программы исследования Луны Artemis ("Артемида"). Об этом пишет Space.com.

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В NASA подчеркнули, что партнерам буду предлагать двусторонние соглашения Artemis Accords, которые будут основываться на договоре о космосе 1967 года.

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Как и в договоре, будет закреплено, что исследование космоса должно проводиться только в мирных целях. Также закреплен принцип прозрачности: партнеры должны будут публично раскрывать свои планы и политику в области разведки, а также предоставлять научные данные.

Соглашением предусмотрено положение о добыче ресурсов на Луне, которое должно происходить без "вредного вмешательства". NASA рассматривает добычу ресурсов на спутнике как ключ к долгосрочным исследованиям космоса.

Также предусмотрено создание "зон безопасности" вокруг лунных баз партнеров. Участники проекта обязуются "уважать зоны безопасности" друг друга. Это новшество предотвращать вредное вмешательство одного государства во внеземные дела другого.

Помимо того, стороны обязуются защищать исторические места и артефакты на Луне и в других космических местах; планировать избавление от использованных космических кораблей; по возможности использовать "совместимое" оборудование; и оказывать неотложную помощь космонавтам по мере необходимости.

27 апреля президент США Дональд Трамп издал указ, в котором говорится, что США считают Луну "уникальную область человеческой деятельности", а не всеобщим достоянием человечества. Вашингтон намерен добывать на спутнике ресурсы, стимулируя к тому же другие государства и частные компании.

Дональд Трамп издал указ, в котором говорится, что США считают Луну всеобщим достоянием человечества. Вашингтон намерен добывать на спутнике ресурсы, стимулируя к тому же другие государства и частные компании. К 2024 году в рамках программы Artemis NASA должны осуществить полет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс спутника Земли. Для осуществления полета на Луну выбрали три частные компании.

К 2028 году планируется создать постоянное присутствие человека на Луне, построив на ней базу. Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

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