На орбитальной станции с конца лета прошли две безуспешные попытки обнаружить место "течи", вторая завершилась вчера

Утечка воздуха, которая фиксируется – и усиливается – на Международной космической станции уже около года, происходит не на американском сегменте. Об этом из Космического центра NASA им. Джонсона сообщили командиру экспедиции Крису Кэссиди, пишет российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на аудио переговоров МКС-Хьюстон.

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"Американский сегмент выглядит хорошо", – сказал специалист из Центра астронавту США. Пресс-служба NASA рабочие переговоры с астронавтами не выкладывает.

Оба раза для поиска места утечки экипаж на несколько дней задраивался в российском сегменте МКС. Теперь NASA полагает, что проблема может быть с российскими модулями Звезда (начал работу в 2000 году) или Пирс (в 2002-м) – их пока не проверяли, так как во время проверок экипаж был именно там.

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Как пишет источник, в РФ этот вывод считают "некорректным" и говорят, что утечка может происходить во время работы аппаратуры США, которая была выключена при проверке американского сегмента.

Сейчас МКС теряет из-за проблемы до 540 граммов воздуха в сутки.

На орбите находятся Кэссиди (его твиты об утечке) и космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (оба РФ).

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Евгений Пилипенко

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