Экипаж космической станции заперли в российском модуле: на борту утечка воздуха

До следующей недели астронавт Крис Кэссиди (NASA) будет "в гостях" в модуле Звезда у космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера (оба Роскосмос)

На Международной космической станции, которая вращается вокруг Земли на высоте около 400 км, произошла "небольшая" разгерметизация и утечка воздуха. Аэрокосмическое управление США и Роскосмос заверяют, что угрозы для жизни и здоровья экипажа нет, и проводят расследование.

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Чтобы выяснить, где и с чем проблема, жителей станции на трое суток изолировали в российском сегменте - модуле Звезда, а остальные шлюзы задраили для того, чтобы заблокировать отсеки и определить место утечки.

Как уточнили в NASA, первые следы необычной потери атмосферы они заметили еще в сентябре 2019 года и тщательно отслеживали процесс. Тревогу забили только несколько дней назад, когда снижение давления воздуха на МКС пошло быстрее.

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Когда "пробой" или другую аномалию локализуют в определенном отсеке, будут искать точное место повреждения, что само по себе трудоемкая работа.

Пару лет назад на МКС случился скандал, когда в обшивке космического корабля Союз МС-09 нашли небольшую дыру: Роскосмос заявил, что ее "просверлили". Что произошло, так до сих пор и не раскрыто: эта информация – под грифом "секретно".

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Евгений Пилипенко

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