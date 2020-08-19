Космонавт на орбите снимал полярное сияние и "поймал" в кадр НЛО – видео

По словам космонавта, "информация передана руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН"

Снимая из иллюминатора на Международной космической станции полярное сияние над Антарктидой на долготе Австралии, российский космонавт Иван Вагнер заметил на итоговом видео пять неопознанных летающих объектов. Что это такое, он в Twitter cказать не может.

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На 9-12 секундах ролика в кадре появляются пять почти точечных объектов на параллельном курсе. Вагнер уточнил, что кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды.

Он предположил, что это могут быть метеоры или спутники. В комментариях добавили еще вариант: просто блики.

Космические гости или как я снимал новый timelapse



Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

В начале 2017 года ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО.

В конце того же года выяснилось, что Пентагон собирал данные об НЛО, и на эту программу в 2007-2012 годах выделили до $22 млн. Ее экс-руководитель Луис Элизондо заявлял, что он лично считает - "есть очень убедительные доказательства, что мы, возможно, не одиноки".

Летом 2019 года до двух миллионов человек "собирались штурмовать" Зону 51 из-за пришельцев.

Американские военные летчики утверждают, что почти ежедневно с лета 2014-го по март 2015-го видели в небе над восточным побережьем США "странные объекты".

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Евгений Пилипенко

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