Зовите Малдера и Скалли. Пентагон формирует спецгруппу для изучения НЛО

Ранее расследованием инцидентов с неопознанными летающими объектами занимались на флоте и в ВВС США

Пентагон создает спецгруппу для изучения случаев появления неопознанных летающих объектов над базами США, замеченных американскими летчиками; ее куратором назначен первый замглавы ведомства Дэвид Норквист. Об этом со ссылкой на два источника в Минобороны США сообщил канал CNN.

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Официально о формировании целевой группы объявят на днях, уточнили источники.

Члены Конгресса США и военные чиновники давно выражают обеспокоенность по поводу появления неопознанных объектов над базами США, что "создает опасность для военных самолетов". Единого мнения о происхождении этих НЛО нет. Некоторые полагают, что это могут быть разведывательные дроны противника, а не инопланетяне.

"У нас что-то летает над нашими базами и местами, где мы проводим учения, и мы не знаем, что это. Откровенно говоря, если это что-то извне, то это куда лучше, чем если бы мы наблюдали какой-то технологический скачок в интересах китайцев, россиян или другого противника", - заявил председатель сенатского разведкомитета Марко Рубио.

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Еще в июне американский президент Дональд Трамп заявил, что обдумает вопрос рассекречивания НЛО-материалов, включая легендарный Розуэлльский инцидент 4 июля 1947 года, когда около одноименного городка в штате Нью-Мексико разбился некий объект, что породило множество конспирологических теорий. Власти утверждают, что это был аэростат из проекта ВВС США "Могул" - для регистрации шума от советских ядерных испытаний.

В начале 2017 года ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО.

В конце того же года выяснилось, что Пентагон собирал данные об НЛО, и на эту программу в 2007-2012 годах выделили до $22 млн. Ее экс-руководитель Луис Элизондо заявлял, что он лично считает - "есть очень убедительные доказательства, что мы, возможно, не одиноки".

Летом 2019 года до двух миллионов человек "собирались штурмовать" Зону 51 из-за пришельцев.

Американские военные летчики утверждают, что почти ежедневно с лета 2014-го по март 2015-го видели в небе над восточным побережьем США "странные объекты".

В 1993-2002 годах на ТВ показывали культовый научно-фантастический сериал о существовании внеземных цивилизаций и необычных явлениях. В кадре спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе "Секретные материалы".

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Евгений Пилипенко

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