Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО - NYT

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Американские военные летчики уверяют, что почти ежедневно с лета 2014 года по март 2015 года видели высоко в небе над восточным побережьем США странные объекты, похожие на НЛО. Об этом пишет The New York Times.

При этом на объектах не было видимых шлейфов от работы двигателя, сообщают пилоты. Только некоторые из объектов, по их словам, могли быть коммерческими беспилотниками.

Лейтенант Райан Грейвс и четыре других пилота ВМФ сообщили интервью изданию, что видели объекты в 2014 и 2015 гг. во время учебных маневров из Вирджинии во Флориду у авианосца "Теодор Рузвельт". "Эти объекты висели там весь день. Для удержания самолета в воздухе требуется значительное количество энергии. При скоростях, которые мы наблюдали, он держался 12 часов в воздухе, на 11 часов больше, чем мы ожидали", - рассказал Грейвс об одном из таких случаев.

Лейтенант Дэнни Эккойн сталкивался с загадочными объектами дважды. В первый раз он засек объект на 300 м ниже себя и попытался проследовать за ним, но, хотя радар показывал его присутствие, снять объект на встроенную в шлем камеру он не смог. Несколько дней спустя на объекте зафиксировалась учебная ракета, также его засекла инфракрасная камера.

Летчики стали замечать странные объекты, когда как на их истребителях-бомбардировщиках F/A-18 Super Hornet начали меняли радары 1980-х годов на современные.

Никто в Министерстве обороны не говорит, что неопознанные объекты были инопланетными, но они все же привлекли внимание ВМФ. Ранее в этом году командование разослало новые секретные указания о том, как сообщать о том, что военные называют НЛО, пишет издание.