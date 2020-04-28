Пентагон официально опубликовал кадры с НЛО – видео

Пентагон опубликовал видео с "неопознанными воздушными явлениями", которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

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В ведомстве отмечают, что один ролик был сделан силами ВМФ США в ноябре 2004-го, два других – в январе 2015-го. Объекты назвали GOFAST, GIMBAL и FLIR. Место съемок неизвестно.

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В 2007 и 2017 годах эти видео несанкционированно разместили в Интернете.

Пентагон публикует ролики, поскольку там решили, что не показывают никаких засекреченных возможностей и не помешают расследованию инцидентов.

Загрузить все части роликов можно из электронной библиотеки ведомства.

Осенью 2019-го Минобороны США признало аутентичность этих видео. В Пентагоне заявили, что официально выпустят отснятый материал после того, как определят, что это не будет раскрывать никакой секретной информации.

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Видео: The War Zone