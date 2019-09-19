Американские военные подтвердили: записи с НЛО - настоящие: видео

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У американского флота не получилось идентифицировать то, что запечатлено на записях. Объекты названы "неопознанными воздушными явлениями".

Военно-морской флот США впервые признал подлинность ранее попавших в открытый доступ видеозаписей с неопознанными летающими объектами, которые сделаны пилотами морской авиации на F/A-18. При этом, по словам представителя ВМФ США Джозефа Грэдишера, Пентагон не в состоянии объяснить, что именно в кадре, сообщает CNN.

Три видео, которые известны фанатам аномальных явлений как "GO FAST", были показаны в YouTube-каналах группы общественных расследователей To The Stars Academy of Arts & Science и New York Times.

Источники утверждают, что записи рассекретили в Минобороны США около двух лет назад. Военные настаивают, что видео не рассекречивали и не собирались открывать их для публики.

Видео снято при помощи бортовой мультисенсорной электрооптической прицельной системы AN/ASQ- 228 истребителей-перехватчиков в инфракрасном режиме.

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Как уточнил пресс-секретарь главы разведки ВМФ США, на флоте объекты на видео назвали "неопознанными воздушными явлениями", а не "летающими тарелками" или как-то еще. То есть, Пентагон воздерживается говорить, что на кадрах - некое воздушное судно, тем более внеземного происхождения.

  • Летом 2019 года до двух миллионов человек "собирались штурмовать" Зону 51 из-за пришельцев.
  • Американские военные летчики утверждают, что почти ежедневно с лета 2014-го по март 2015-го видели в небе над восточным побережьем США "странные объекты".
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Теги: нло
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