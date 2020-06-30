В открытом космосе. От скафандра астронавта NASA отвалилось зеркало

Крис Кэссиди (фото - Chris Cassidy, Twitter)

Во время выхода в открытый космос астронавтов NASA от скафандра командира Международной космической станции (МКС) Кристофера "Криса" Кэссиди отвалилось нарукавное зеркало. Об этом сообщает Assotiated Press.

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Кэссиди говорит, что заметил как зеркало начало быстро отдаляться от него. Позже он осмотрел рукав скафандра на солнце, но не обнаружил улик, которые смогли бы указать на причину инцидента. Оставшаяся часть шестичасовой работы в открытом космосе прошла без необычных происшествий.

Астронавты используют нарукавное зеркало размером 12 на 7 см и весом 50 граммов для удобства работы в космосе. В NASA заверили, что хоть зеркало и стало космическим мусором, оно не представляло угрозы для астронавтов и МКС.

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Кэссиди вместе с Бобом Бенкеном, который около месяца назад прибыл на МКС на историческом корабле SpaceX Dragon Crew, проводили первый из четырех запланированных в рамках миссии выходов в космос. Астронавты должны внести вклад в модернизацию энергетической системы станции, которая ведется с 2017 года.

Во время выхода в открытый космос они демонтировали пять старых батарей и установили две новых. Всего они должны установить шесть новых батарей, ширина и высота которых составляет один метр, а вес на Земле – 180 кг.

В целом это был седьмой выход в открытый космос для обоих астронавтов. Каждый провел около 40 часов в космическом вакууме.

30 мая 2020-го состоялся первый пилотируемой запуск корабля SpaceX. Первая часть миссии - полет к МКС, успешно завершена. Впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

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