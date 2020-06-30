Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В открытом космосе. От скафандра астронавта NASA отвалилось зеркало

В открытом космосе. От скафандра астронавта NASA отвалилось зеркало - Фото
Крис Кэссиди (фото - Chris Cassidy, Twitter)
30.06.2020, 15:37

Крис Кэссиди потерял нарукавное зеркало скафандра в открытом космосе. В NASA говорят, что оно не представляло опасности астронавтам и МКС

Во время выхода в открытый космос астронавтов NASA от скафандра командира Международной космической станции (МКС) Кристофера "Криса" Кэссиди отвалилось нарукавное зеркало. Об этом сообщает Assotiated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кэссиди говорит, что заметил как зеркало начало быстро отдаляться от него. Позже он осмотрел рукав скафандра на солнце, но не обнаружил улик, которые смогли бы указать на причину инцидента. Оставшаяся часть шестичасовой работы в открытом космосе прошла без необычных происшествий.

Астронавты используют нарукавное зеркало размером 12 на 7 см и весом 50 граммов для удобства работы в космосе. В NASA заверили, что хоть зеркало и стало космическим мусором, оно не представляло угрозы для астронавтов и МКС.

Смотрите также: SpaceX запустила спутники, способные увидеть на Земле объекты 50 см – видео

Кэссиди вместе с Бобом Бенкеном, который около месяца назад прибыл на МКС на историческом корабле SpaceX Dragon Crew, проводили первый из четырех запланированных в рамках миссии выходов в космос. Астронавты должны внести вклад в модернизацию энергетической системы станции, которая ведется с 2017 года.

Во время выхода в открытый космос они демонтировали пять старых батарей и установили две новых. Всего они должны установить шесть новых батарей, ширина и высота которых составляет один метр, а вес на Земле – 180 кг.

В целом это был седьмой выход в открытый космос для обоих астронавтов. Каждый провел около 40 часов в космическом вакууме.

  • 30 мая 2020-го состоялся первый пилотируемой запуск корабля SpaceX. Первая часть миссии - полет к МКС, успешно завершена. Впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

Смотрите фото: "SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
nasa космос мкс скафандр Крис Кэссиди зеркало
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 