Скорость утечки воздуха на МКС увеличилась в пять раз: не могут найти, где "дыра"

Роскосмос утверждает, что ситуация "не угрожает" ни станции, ни экипажу, а запланированные работы на МКС не останавливаются. NASA пока отмалчивается

Скорость утечки воздуха за борт Международной космической станции выросла впятеро с момента ее обнаружения год назад. Об этом пропагандистскому российскому ресурсу РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли РФ.

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По этой причине для определения места утечки экипаж дважды изолировали на российском сегменте МКС. Пока не найдено, где происходит потеря атмосферы.

По словам источника, впервые о проблеме заговорили в сентябре 2019 года: тогда станция теряла 270 грамм воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа из-за того, что темп утечки возрос в два раза. В сентябре он увеличился еще в 2,5 раза, отметил собеседник ресурса.

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Еще одна изоляция людей на борту состоится на выходных и продлится до полудня понедельника, пишут в NASA.

Сейчас на орбите находятся астронавт NASA Кристофер Кэссиди и космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (оба РФ).

Пару лет назад на МКС случился скандал, когда в обшивке космического корабля Союз МС-09 нашли небольшую дыру : Роскосмос заявил, что ее "просверлили". Что произошло, так до сих пор и не раскрыто: эта информация – под грифом "секретно" .

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Евгений Пилипенко

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