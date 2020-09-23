Неизвестный объект пронесся рядом с МКС – она уклонилась. Экипаж был готов перейти на Союз

Что за объект, пока неизвестно. Вероятно, неидентифицированный кусок космического мусора, которого на орбите с конца 1950-х накопилось очень много

Международная космическая станция в ночь на 23 сентября экстренно совершила маневр по уклонению от потенциального столкновения с неизвестным космическим объектом. Об этом сообщили на сайте Аэрокосмического управления США.

Первыми об опасности прессе сообщили в Центре управления полетами в Москве. Пропагандистский ресурс РФ ТАСС вечером написал, что прогнозируется "опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом", что стало причиной запланированного ухода станции с опасной траектории.

В 01:19 ночи были включены двигатели грузовика Прогресс 75, которые проработали 150 секунд, чтобы сдвинуть МКС в сторону – траекторию немного подняли. По данным NASA, объект в 01:21 ночи должен был пройти в 1,39 км от станции.

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Чтобы максимально снизить риски, на время маневра экипаж в составе астронавта Криса Кэссиди и космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера перешел на российский сегмент МКС – ближе к космическому кораблю Союз МС-16, и задраил люки. После его завершения все вернулись к обычной деятельности. В NASA уточнили, что в итоге люди на борту "не подвергались опасности".

"МКС маневрировала трижды в 2020 году, чтобы избежать мусора. Только за последние две недели было (зафиксировано) три тревожных потенциальных траектории столкновения. Ситуация с мусором становится хуже", – написал в Twitter директор NASA Джеймс Брайденстайн.

В августе 2020-го экипаж МКС также заперли в российском модуле: на борту была утечка воздуха.

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Евгений Пилипенко

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