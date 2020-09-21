Колонизаторам Марса предложили выращивать креветок: для еды и стройматериалов

Закрутить болт, наделать посуды и построить новую "комнату" на Красной планете можно будет, применяя композит из местного грунта и полисахарида хитина

Для строительства жилья и производства инструментов будущим колонизаторам Марса может потребоваться только один ключевой ингредиент, который придется доставить на Красную планету – это хитин. Остальные материалы для композита можно добыть на месте, пишут в журнале PLOS One исследователи из Сингапурского университета технологии и дизайна.

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Они предложили получать хитин от насекомых и других беспозвоночных, которых для этого специально выращивали бы первые поселенцы.

Вещество смешивали бы с марсианским реголитом (почвой) и получали в итоге прочный материал без спецоборудования и с минимальным расходом энергии. Изделия из него использовали бы первые годы, пока в колонии не будет мощностей для производства более подходящих материалов.

Учитывая высокое содержание белка, беспозвоночные могут быть частью рациона экипажа, считают авторы публикации.

СПРАВКА. Хитин – биополимер, природное соединение из группы азотсодержащих полисахаридов, основной компонент экзоскелета членистоногих и ряда других беспозвоночных, входит в состав клеточных стенок грибов, чешуи рыб и амфибий, некоторых бактерий и сине-зеленых водорослей. Выполняет защитную и опорную функции, обеспечивая жесткость клеток.

Проверяя свои идеи, ученые при помощи воды, каустической соды и уксусной кислоты смешивали биополимер хитозан (получали из креветок) и минерал, имитирующий свойства марсианской почвы. Получался материал, "похожий на бетон, но намного легче", пишут они.

Из него изготовили гаечный ключ, миниатюры жилища и прочие вещи. Ключ не был таким же прочным, как металлический, но, по словам ученых, он "соответствовал критериям НАСА для некритических космических операций". Исследователи честно отметили, что еще не проверяли свои поделки в условиях, имитирующих морозную и сухую атмосферу Марса.

Запуск миссии на Марс планируется в конце 2030-х годов.

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Евгений Пилипенко

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