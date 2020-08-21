Марсианские хроники. Появилось новое завораживающее 4K-видео с Красной планеты

В сети появилось новое видео с поверхности Красной планеты в разрешении 4К. Оно составлено из множества фото с марсоходов NASA. Ролик оформила группа энтузиастов ElderFox Documentaries, он выложен в их YouTube-канале.
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"Расслабьтесь, откиньтесь на спинку стула и наслаждайтесь. В конце есть несколько бонус-клипов, которые действительно сногсшибательны", - пишут они.
Вчера экипаж космической станции заперли в российском модуле: на борту утечка воздуха.
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