Марсианские хроники. Появилось новое завораживающее 4K-видео с Красной планеты

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Энтузиасты скомпоновали ролик из множества высококачественных фото другого мира

В сети появилось новое видео с поверхности Красной планеты в разрешении 4К. Оно составлено из множества фото с марсоходов NASA. Ролик оформила группа энтузиастов ElderFox Documentaries, он выложен в их YouTube-канале.

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"Расслабьтесь, откиньтесь на спинку стула и наслаждайтесь. В конце есть несколько бонус-клипов, которые действительно сногсшибательны", - пишут они.

СПРАВКА. Марс - четвертая от Солнца планета Солнечной системы, ее масса - 10,7% от массы Земли. Марс называют Красной планетой из-за оттенка поверхности от минерала маггемита, γ-оксида железа. На Марсе есть разреженная атмосфера с давлением у поверхности в 160 раз меньше земного, и два естественных спутника - Фобос и Деймос. Это самая подробно изученная планета Солнечной системы, кроме Земли.

Вчера экипаж космической станции заперли в российском модуле: на борту утечка воздуха.

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Теги: nasa, Марс, космос, фильм, планета, марсоход, пейзаж, Curiosity, Opportunity, mars reconnaissance orbiter, панорама
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