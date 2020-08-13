Открыт самый далекий двойник нашей Галактики: пошатнулись устоявшиеся мнения

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SPT0418-47 далеко: мы видим ее в момент, когда миру было всего 10% от нынешнего возраста. Ранняя Вселенная, возможно, не столь хаотична, как считалось

При помощи телескопа в чилийской пустыне Атакама обнаружена сверхдалекая галактика, которая выглядит очень похожей на наш Млечный Путь. Об этом пишет пресс-служба Европейской Южной Обсерватории, исследование доступно в журнале Nature.

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Изображение галактики имеет вид "кольца Эйнштейна" из-за эффекта гравитационного линзирования (о нем ниже). Этот объект ученые сейчас видят таким, каким он был более 12 млрд лет назад. На тот момент Вселенной было всего 1,4 млрд лет.

Авторы исследования поражены, что галактика выглядит настолько упорядоченной: это противоречит устоявшемуся мнению, что в ранней Вселенной все галактики были хаотичными и неустойчивыми. Они уверены, что теперь придется пересмотреть представления о ранних годах Вселенной.

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"Это настоящий прорыв. Структуры, подобные тем, которые мы наблюдаем в близлежащих спиральных галактиках и в нашем Млечном Пути, существовали уже 12 млрд лет назад", - пишут исследователи.

Изображение до обработки – линзированное:

Изображение после обработки - так все выглядит на самом деле:

У этой галактики нет спиральных рукавов, как у нашей, но она обладает типичными для Млечного Пути свойствами: вращающимся диском и балджем (большим облаком звезд, плотно окружающем со всех сторон галактический центр). Впервые балдж видят на столь раннем этапе истории Вселенной.

В свое время Альберт Эйнштейн рассчитал, что объекты деформируют ткань пространства-времени, и свет, проходя мимо них, искажается; этот феномен называется гравитационным линзированием.

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Теги: история, наука, космос, исследование, галактика, телескоп, млечный путь, вселенная, Большой взрыв, SPT0418-47
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