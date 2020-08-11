Разгадана тайна ярких пятен на ближайшей к Солнцу карликовой планете

Осенью 2018 года автоматический аппарат NASA Dawn пролетел на высоте менее 35 км над поверхностью Цереры - наименьшей из известных карликовых планет Солнечной системы: на фото ученые вблизи увидели загадочные яркие пятна в кратере Оккатор. Спустя полтора года тайна разгадана, пишет Аэрокосмическое управление США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые выяснили, что яркие области - Cerealia Facula и Vinalia Faculae - составлены отложениями преимущественно карбоната натрия, и возникли они, вероятно, из просочившейся на поверхность соленой жидкости. Она затем испарилась, оставив после себя сильно отражающую соляную корку.

На мозаичном изображении ниже используется ложный цвет, чтобы выделить область высохшего "рассола".

Читайте также: На Церере обнаружились новые следы органики

Нажмите, чтобы открыть анимацию:

Изучив гравитацию Цереры, ученые определили, что подземная полость с "рассолом" - около 40 км в глубину и сотни километров вширь. Они полагают, что планета - богатый на воду мир

Микрометеориты часто падают на поверхность Цереры, и со временем они должны затемнить эти яркие области. Таким образом, их яркость указывает, что они, вероятно, "свежие" - около 2 млн лет, хотя самому кратеру Cerealia Facula примерно в 10 раз больше.

В январе 2019-го зафиксирована самая мощная гамма-вспышка, когда-либо наблюдавшаяся во Вселенной.

Ярко. Две связанные сверхмассивные черные дыры "танцуют" и вспыхивают – видео.

5 августа 2020-го впервые взлетела "водонапорная башня" SpaceX – фактически бак с двигателем от будущего корабля Starship.

Смотрите видео: Конец "Рассвета": среди астероидов внезапно замолчал зонд NASA