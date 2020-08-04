"Водонапорная башня" Илона Маска готовится подпрыгнуть на 150 м – трансляция

Ориентировочно в 19:35–20:00 по киевскому времени частная компания SpaceX Илона Маска планирует провести на площадке около города Бока-Чика в штате Техас "прыжковое" испытание прототипа космического корабля Starship.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Аппарат, который любители космоса уже назвали "водонапорной башней SpaceX", должен подняться на высоту 150 метров – и затем плавно спуститься назад.

Это уже пятый тестовый вариант – четыре предыдущих так или иначе разрушились на испытаниях.

ОБНОВЛЕНО в 19:32. Прыжковое испытание, по-видимому, отложено на другое время. Тест может быть как сегодня, так и в другой день. Компания не сообщает точное время – на площадке идет обычная испытательная работа не "на камеру".

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметр - 9 м, стартовая масса – до 5000 т, грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких, так и дальних полетов в космос. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

28 февраля 2020-го Starship SN1 провалил испытания на давление.

3 апреля во время испытаний у SN3 лопнул криогенный резервуар.

27 апреля SN4 успешно прошел испытания с жидким азотом.

Сейчас на полигоне проходят огневые испытания SN4.

30 мая 2020-го состоялся первый пилотируемой запуск корабля SpaceX: впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

Фанатская эмблема этой тест-миссии (нажмите, чтобы увеличить):



Читайте также: Прототип космического корабля Starship лицензировали для испытательных полетов