"Водонапорная башня" Илона Маска готовится подпрыгнуть на 150 м – трансляция

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Во время огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе прошлого прототипа корабля - Starship SN4 - произошел взрыв. Сегодня - первый прыжок

Ориентировочно в 19:35–20:00 по киевскому времени частная компания SpaceX Илона Маска планирует провести на площадке около города Бока-Чика в штате Техас "прыжковое" испытание прототипа космического корабля Starship

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Аппарат, который любители космоса уже назвали "водонапорной башней SpaceX", должен подняться на высоту 150 метров – и затем плавно спуститься назад.

Это уже пятый тестовый вариант – четыре предыдущих так или иначе разрушились на испытаниях.

ОБНОВЛЕНО в 19:32. Прыжковое испытание, по-видимому, отложено на другое время. Тест может быть как сегодня, так и в другой день. Компания не сообщает точное время – на площадке идет обычная испытательная работа не "на камеру".

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметр - 9 м, стартовая масса – до 5000 т, грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких, так и дальних полетов в космос. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Фанатская эмблема этой тест-миссии (нажмите, чтобы увеличить):

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Теги: Илон Маск, технологии, космос, ракета, испытание, космический корабль, starship
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