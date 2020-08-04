"Водонапорная башня" Илона Маска готовится подпрыгнуть на 150 м – трансляция

Ориентировочно в 19:35–20:00 по киевскому времени частная компания SpaceX Илона Маска планирует провести на площадке около города Бока-Чика в штате Техас "прыжковое" испытание прототипа космического корабля Starship.
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Аппарат, который любители космоса уже назвали "водонапорной башней SpaceX", должен подняться на высоту 150 метров – и затем плавно спуститься назад.
Это уже пятый тестовый вариант – четыре предыдущих так или иначе разрушились на испытаниях.
ОБНОВЛЕНО в 19:32. Прыжковое испытание, по-видимому, отложено на другое время. Тест может быть как сегодня, так и в другой день. Компания не сообщает точное время – на площадке идет обычная испытательная работа не "на камеру".
Фанатская эмблема этой тест-миссии (нажмите, чтобы увеличить):
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