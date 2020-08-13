В Днепре завершили испытания двигателей верхней ступени ракеты Циклон-4 – фото

Успех с испытаниями, полагают инженеры, дает задел для создания новых реактивных систем для перспективных ракет украинской разработки

В Днепре на мощностях конструкторского бюро Южное успешно завершены заключительные доводочные испытания жидкостной реактивной системы (ЖРС) верхней ступени ракеты Циклон-4. Об этом сообщила пресс-служба КБ Южное.

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Испытания прошли неделю назад.

5 августа состоялись основные огневые тесты: система отрабатывала циклограмму включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги, которая была приближена к реальной полетной. 7 августа проведены дополняющие испытания: выполнялась наработка ресурса включений.

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Каждый из 10 двигателей выполнил около 40 000 включений, а суммарная огневая наработка каждого составила почти 2000 секунд.

Смотрите видео: В Днепре закончили тесты "верхнего" двигателя для новой ракеты Циклон-4М

В бюро пишут, что испытания завершили полный цикл наземной отработки системы и "окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции и ее узлов" в заданных условиях.

СПРАВКА. Циклон-4/М - проект украинского космического ракетного комплекса легкого/среднего класса, предназначенный для оперативного и высокоточного выведения на орбиты космических аппаратов: до 5,5 т на экваториальную высотой 500 км и 1,8 т - на геопереходную. Весной 2017-го КБ сообщило, что ведет разработку двухступенчатой Циклон-4М для запуска с космодрома в Канаде.

Евгений Пилипенко

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