На Южмаше фактически остановлен космический сегмент заказов - Уруский

Сейчас на Южном машиностроительном заводе в Днепре - 5100 рабочих мест. На рубеже 1980/1990 годов там работало около 55 000 сотрудников

На Южном машиностроительном заводе им. Макарова, некогда отечественном гиганте ракетно-космической отрасли, нет крупных заказов по космической отрасли: таких, которые позволили бы загрузить сотрудников работой и создать новые места. На это посетовал Defence Express министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский.

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"Затруднительная ситуация на Южмаше. Она продолжает такой оставаться из-за отсутствия серьезных заказов и полностью, фактически, остановленного космического сегмента заказов", - сказал он.

Глава ведомства уточнил, что осталось только производство первой ступени ракеты Antares по заказу США и двигателя последней ступени ракеты Vega для Евросоюза. При этом Уруский отметил, что у коллектива завода "есть видение на ближайшую перспективу", а также на рассмотрении находятся "некоторые серьезные инвестиционные проекты с иностранными партнерами".

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Министр посетовал, что между руководством Южмаша и конструкторского бюро Южное в Днепре по-прежнему конфликт, "нет взаимодействия и взаимопонимания". Он заявил, что новосозданное министерство озаботится решением этой проблемы.

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Евгений Пилипенко

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