В Днепре закончили тесты "верхнего" двигателя для новой ракеты Циклон-4М – видео

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Завершен полный цикл наземной отработки, которая "окончательно подтвердила работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя", пишут в КБ Южное

Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля сообщило о прохождении финального доводочного испытания ракетного двигателя РД-861К, который планируется использовать как маршевый на второй ступени новой ракеты Циклон-4М. Тест успешно пройден еще 26 июня на стенде Южмаша.

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В испытания входили три серии по пять включений общей продолжительностью 1601,6 секунд.

Двигатель разработан на базе РД-861, который используется на третьей ступени Циклона-3.

СПРАВКА. РД-861К - однокамерный, с турбонасосной системой подачи самовоспламеняющихся компонентов топлива (тетраоксид диазота и несимметричный диметилгидразин) двигатель верхней ступени. Без дожигания генераторного газа и вдувом его в закритическую часть сопла. Рабочее тело турбины – восстановительный газ, вырабатываемый в газогенераторе при сгорании основных компонентов топлива. Способен обеспечивать многократный запуск в космосе и управление вектором тяги по тангажу и рысканию, которое осуществляется поворотом двигателя в карданном подвесе в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

– тяга в пустоте: 7916 кгс;
– удельный импульс тяги в пустоте: 330 кгс·с/кг;
– давление в камере: 16,2 МПа;
– массовое соотношение компонентов топлива: 2,41;
– время работы двигателя: 481 с;
– угол качания камеры: ± 5 угл. градусов;
– масса: 207 кг.

"Испытания подтвердили готовность двигателя к летным испытаниям в составе ступени ракеты", - подчеркнули его создатели.

Циклон-4М - это 39-метровая с диаметром 4 м двухступенчатая ракета среднего класса для заброски грузов на низкие и средние круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая солнечно-синхронные. В случае необходимости - и вывод на орбиту Международной космической станции. Стартовая масса - до 274 тонн. Сможет выводить до 3,7 т на орбиту высотой 450 км или 3 т - на 1200 км при наклонении орбиты 87,4-87,9 градуса. Космодром под нее строят в Канаде.

Смотрите видео: Свечи на торте для главы Firefly Aerospace "зажгли" ракетным двигателем

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Теги: технологии, ракета, испытание, южное, циклон, южмаш, двигатель, РД861К
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