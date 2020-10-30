Автоматический зонд OSIRIS-REx, который недавно спустился на астероид Бенну и набрал грунта, при помощи руки-манипулятора установил контейнер с пробой в капсулу: она будет доставлена 24 сентября 2023 года на Землю предположительно в район американского штата Юта. Видео процесса показали в блоге миссии.

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Контейнер установили и, чтобы проверить, как он держится в гнезде, немного его пошатали из стороны в сторону.

Перед отправкой в обратный путь в марте 2021-го зонд сбросит трубку с баллонами с азотом, которую использовали для забора пробы, и манипулятор, который больше не нужен.

Онлайн-экскурсия от NASA. На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды.

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