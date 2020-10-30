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Все манипуляции проводятся на орбите астероида Бенну в ~320 млн км от Земли

Автоматический зонд OSIRIS-REx, который недавно спустился на астероид Бенну и набрал грунта, при помощи руки-манипулятора установил контейнер с пробой в капсулу: она будет доставлена 24 сентября 2023 года на Землю предположительно в район американского штата Юта. Видео процесса показали в блоге миссии.

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Контейнер установили и, чтобы проверить, как он держится в гнезде, немного его пошатали из стороны в сторону.

Перед отправкой в обратный путь в марте 2021-го зонд сбросит трубку с баллонами с азотом, которую использовали для забора пробы, и манипулятор, который больше не нужен.

СПРАВКА. 8 сентября 2016-го ракета Atlas V вывела OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) на траекторию к Бенну – углеродному околоземному астероиду спектрального класса В из группы "аполлонов" диаметром около 500 м. По форме он похож на астероид Рюгу, около которого работал японский зонд Hayabusa-2. "Осирис" добрался до него в начале декабря 2018-го и сходу установил два рекорда (видео).

Смотрите также: Появилось видео, как зонд NASA набрал пыли и камней на астероиде в 321 млн км от Земли

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Теги: nasa, наука, космос, анализ, посадка, астероид, зонд, приземление, OSIRIS-REx, Бенну, проба
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