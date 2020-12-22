В декабре Юпитер и Сатурн сблизились на ночном небе, а 21 декабря произошло Великое слияние планет, подобного не было уже 400 лет. Обсерватория Гриффита, которая расположена на голливудских холмах в Лос-Анджелесе вела прямую трансляцию редкого явления.

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В обсерватории отмечают, что с Земли расстояние между планетами выглядело, как 1/5 диаметра Луны. На кадрах обсерватории можно рассмотреть как неоднородную газовую атмосферу Юпитера, так и кольца Сатурна.

Подобные фото получились и у южнокорейского агентства Yonhap в небе над Сеулом (нажмите на картинки, чтобы увеличить).

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В городке Санта-Пола в испанской провинции Аликанте фотографу Мануэлю Лоренцо удалось запечатлеть слияние на фоне маяка. Деталей не видно, но планеты все равно имеют очень яркий вид.

А вот и кадры на цифровой фотоаппарат из города Галпорт, штат Миссисипи, от Missisipi Fildlife. На этих снимках нет такой детализации, как на фото от обсерватории, Юпитер и Сатурн выглядят как яркие точки. Кадры планет начинаются со второй минуты видео.

Ранее астрономы отмечали, что планеты сливались еще ближе почти 800 лет назад – в марте 1226-го. Следующее слияние ожидается в 2080-м, а потом – не раньше 2400-го.

14 декабря произошло единственное в году полное солнечное затмение. Его могли наблюдать лишь в некоторых регионах южного полушария. Вот, например, фото из Чили.

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Марк Сировой

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