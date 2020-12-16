"Полная загадка". NASA увидело необъяснимое поведение гигантского темного пятна на Нептуне

Телескоп NASA Hubble зафиксировал необъяснимое поведение гигантского темного пятна на Нептуне: ожидалось, что этот шторм пойдет к экватору и разрушится, но он неожиданно начал двигаться к северу. Об этом пишет пресс-служба NASA.

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Шторм, диаметр которого шире Атлантического океана, телескоп заметил еще в 2018 году, сообщает агентство. Через год пятно начало дрейфовать к югу. Ожидалось, что когда оно приблизится к экватору, обеспечивавший стабильность шторма эффект Кориолиса ослабнет – и пятно распадется. Однако этого не произошло: шторм в августе 2020-го начал дрейфовать на север и ушел от зоны поражения.

Hubble отслеживал аналогичные темные пятна в течение последних 30 лет, и такое непредсказуемое поведение – нечто новое, отмечают в NASA. "Было действительно захватывающе видеть, как шторм действовал как должен, а затем внезапно просто остановился и вернулся назад. Это удивительно", – сказал Майкл Вонг из Калифорнийского университета в Беркли.

Добавляет загадки и то, что шторм не был один, пишет NASA. В январе этого года Hubble заметил возле него еще одно темное пятно меньшего размера. Возможно, это был кусок гигантского вихря, который откололся, улетел и со временем исчез из поля наблюдения ученых.

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"Этот меньший темный фрагмент потенциально является частью процесса разрушения темного пятна. Такой процесс никогда не наблюдался. Мы видели, как несколько других темных пятен исчезают, но мы никогда не видели, чтобы что-то нарушалось", – сказал Вонг.

Он предполагает, что если большой шторм действительно сбросил мелкий вихрь, то это могло бы остановить его движение к экватору. Однако ученый говорит, что связь двух пятен пока доказать не могут – и все это остается "полной загадкой".

СПРАВКА. Темные вихри Нептуна – это системы высокого давления, которые могут образовываться в средних широтах и ​​затем перемещаться к экватору и разрушаться. Первые два подобных шторма снял NASA Voyager 2 в 1989 году. Шторм, о котором шла речь в новости, является четвертым, наблюдаемым Hubble с 1993 года.

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Марк Сировой

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