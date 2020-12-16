"Небесные сокровища". NASA опубликовало 30 новых снимков с телескопа Hubble – фото

Американское космическое агентство NASA опубликовало 30 новых снимков легендарного телескопа Hubble в честь 30-летия его запуска. Об этом сообщает пресс-служба NASA, называя фотографии "небесными сокровищами".

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Отмечается, что эти изображения были получены Hubble на протяжении разных этапов его работы. Они использовались учеными, однако NASA не полностью обрабатывала карды и лишь сейчас опубликовало их.

NASA пишет, что все опубликованные объекты входят в каталог Колдуэлла. Это значит, что они достаточно яркие, чтобы их могли увидеть астрономы-любители.

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Сейчас в каталоге NASA опубликованы фотографии Hubble 89 объектов из 107 объектов каталога Колдуэлла. На портале агентства есть базовая звездная карта: она показывает астрономам-лбюителям, где они могут найти эти объекты на ночном небе.

СПРАВКА. Космический телескоп Hubble отправил в космос шаттл Discovery в апреле 1990 года. 11-тонный телескоп находится на орбите Земли, отсутствие влияние атмосферы повышает его разрешающую способность в 7-10 раз в сравнении с наземными телескопами. После пяти модернизаций астронавтами Hubble сегодня работает даже лучше, чем когда он был запущен, и продолжает помогать делать открытия, отмечают в NASA.

1 декабря в Пуэрто-Рико разрушил один из крупнейших в мире телескопов – легендарный Аресибо. Смотрите видео с дрона последствий разрушения и кадры самого момента обвала.

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Фото – NASA