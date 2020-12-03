Все закончилось за 15 секунд. Появилась запись момента обрушения телескопа Аресибо: видео

1 декабря в Пуэрто-Рико обрушился легендарный телескоп Аресибо, который проработал 57 лет.
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Сегодня National Science Foundation опубликовала видео момента, как 900-тонная платформа-излучатель сорвалась с опорных башен и рухнула на чашу рефлектора диаметром около 305 метров.
Обрыв и падение заняли около 15 секунд.
Видео запись сделана с двух ракурсов.
Обрушение не стало неожиданным, поскольку телескоп с августа находился в аварийном состоянии. В ноябре его решили вывести из эксплуатации и взорвать, поскольку был риск "катастрофического обрушения".
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