Все закончилось за 15 секунд. Появилась запись момента обрушения телескопа Аресибо: видео

1 декабря в Пуэрто-Рико обрушился легендарный телескоп Аресибо, который проработал 57 лет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня National Science Foundation опубликовала видео момента, как 900-тонная платформа-излучатель сорвалась с опорных башен и рухнула на чашу рефлектора диаметром около 305 метров.

Обрыв и падение заняли около 15 секунд.

Видео запись сделана с двух ракурсов.

Обрушение не стало неожиданным, поскольку телескоп с августа находился в аварийном состоянии. В ноябре его решили вывести из эксплуатации и взорвать, поскольку был риск "катастрофического обрушения".

29 ноября сообщалось, что в Абу-Даби взорвали одновременно четыре небоскреба. Смотрите видео контролируемого взрыва.

Смотрите также: Мощь. В Германии взорвали 340-метровый мост на автобане – видео