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В ОАЭ за 10 секунд взорвали сразу четыре небоскреба – видео

29.11.2020, 07:45
В ОАЭ за 10 секунд взорвали сразу четыре небоскреба – видео - Фото
Взрыв четырех небоскребов в Абу-Даби (Фото - скриншот из видео - Twitter)

В Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах взорвали одновременно четыре небоскреба в рамках проекта развития района. Об этом в Twitter сообщают городские власти.

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Местные власти заявляют, что взрыв провели придерживаясь высочайших международных стандартов безопасности, сообщает Khaleej Times. Четыре здания снесенного комплекса Meena Plaza Tower насчитывали всего 144 этажа.

Здание снесли в рамках проекта по реконструкции местного порта Мина Зайед, служившего главным портом в Абу-Даби более 40 лет.

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Владислав Сердюк
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