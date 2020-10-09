33-этажный факел. В Южной Корее за несколько часов сгорел небоскреб – видео

Вчера около 17:07 по киевскому времени в городе Ульсан на восточном побережье Южной Кореи загорелся коммерческий и жилой 33-этажный дом Samhwan. Пожар быстро охватил все здание, но погибших в итоге не зафиксировано. Об этом пишет местное агентство Yonhap.
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Пожарные бригады с трудом тушили пламя. Через два часа после начала пожара огонь вроде бы удалось погасить, но потом из-за сильного ветра ночью и раздувания углей под алюминиевыми панелями облицовки "свечка" снова вспыхнула.
Fire helicopter is on scene #Ulsan #Ulsanfire #SouthKorea pic.twitter.com/1aG0irY8rz— Sam (@1_Sam_I_Am_0) October 8, 2020
По меньшей мере 88 человек были отправлены в больницы из-за отравления дымом. Многих эвакуировали с крыши здания, в котором более 120 квартир и магазинов.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на 12-м этаже. Причина устанавливается.
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