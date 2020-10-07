UA

Пожары в Луганской области. Полиция открыла 14 уголовных дел

07.10.2020, 16:57
Пожары в Луганской области. Полиция открыла 14 уголовных дел - Фото
Пожар в Луганской области (Фото: пресс-служба ГСЧС)

По предварительным оценкам, общая площадь пожаров составляет более 22 000 гектаров

Полиция открыла 14 уголовных производств из-за пожаров в Луганской области. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь управления полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, дела открыты по статье о нарушении правил пожарной безопасности в Новоайдарском, Попаснянском, Меловском, Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Станично-Луганском, Белокуракинском, Троицком и Сватовском отделениях полиции.

По предварительным оценкам, общая площадь пожаров составляет 22 121 гектар. Общая площадь локализации всех очагов лесного пожара в Луганской области – 14420 га. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги пожара на 150 гектарах в районе села Гавриловка.

Сообщается, что полицейские провели 289 осмотров зданий и местности, признали потерпевшими и допросили 509 человек, в качестве свидетелей допросили 212 человек.

По данным правоохранителей, в целом повреждены 595 домов, 949 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств. Погибли 630 домашних животных и 451 птица.

Полицейские изъяли 597 образцов продуктов горения, назначили семь судебно-медицинских экспертиз.

Читайте также: Горит пропускной пункт в Станице Луганской, слышны взрывы: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
пожар луганская область

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Руслана Писанка: Дублювання українською важливе не тільки для глядачів, але й для акторів

Партнер проекта – sweet.tvРуслана Писанка: Дублювання українською важливе не тільки для глядачів, але й для акторів
 