Пожары в Луганской области. Полиция открыла 14 уголовных дел

По предварительным оценкам, общая площадь пожаров составляет более 22 000 гектаров

Полиция открыла 14 уголовных производств из-за пожаров в Луганской области. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь управления полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

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Как отмечается, дела открыты по статье о нарушении правил пожарной безопасности в Новоайдарском, Попаснянском, Меловском, Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Станично-Луганском, Белокуракинском, Троицком и Сватовском отделениях полиции.

По предварительным оценкам, общая площадь пожаров составляет 22 121 гектар. Общая площадь локализации всех очагов лесного пожара в Луганской области – 14420 га. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги пожара на 150 гектарах в районе села Гавриловка.

Сообщается, что полицейские провели 289 осмотров зданий и местности, признали потерпевшими и допросили 509 человек, в качестве свидетелей допросили 212 человек.

По данным правоохранителей, в целом повреждены 595 домов, 949 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств. Погибли 630 домашних животных и 451 птица.

Полицейские изъяли 597 образцов продуктов горения, назначили семь судебно-медицинских экспертиз.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых поселках начали проводить эвакуацию.

1 октября лесной пожар перекинулся на КПВВ Станица Луганская и пункт пропуска прекратил работу. На вечер 1 октября из-за пожаров погибли не менее 11 человек.

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Наталия Медведева

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