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В Китае произошел пожар в туристической зоне: 13 человек погибли, 15 пострадали

02.10.2020, 10:41
В Китае произошел пожар в туристической зоне: 13 человек погибли, 15 пострадали - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

На севере Китая в туристической зоне произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек. Начато расследование причин пожара

В туристической зоне Тайтайшань на севере Китая произошел пожар, в результате которого 13 человек погибли, а 15 пострадали. Об этом сообщает госагентство Синьхуа.

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Пожар произошел днем в туристической зоне в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры. 15 пострадавших госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии. 

Причины пожара пока неизвестны, начато расследование. 

Тайтайшань – это большой парк с несколькими музеями, аттракционами и другими достопримечательностями.

Владислав Сердюк
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