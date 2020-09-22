Дом Шабунина подожгли, использовав бензин, дизтопливо или керосин: выводы экспертизы

В документе написано, что очаг возгорания находился на крыльце

Причина пожара в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина – умышленный поджог. Об этом, ссылаясь на выводы экспертизы, пишет в Facebоok сам антикоррупционер.

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"Получили выводы экспертизы относительно моего дома: 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства Нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет", – уточнил он.

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Для устойчивого горения "был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость: бензин, дизельное топливо или керосин", говорится в документе.

Шабунин добавил, что более 1200 человек так или иначе помогли его семье начать восстанавливать дом, на что еще не хватает "чуть больше $10 000: в эту сумму входит только восстановление уничтоженного поджогом".

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Евгений Пилипенко

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