Дом Шабунина подожгли, использовав бензин, дизтопливо или керосин: выводы экспертизы
В документе написано, что очаг возгорания находился на крыльце
Причина пожара в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина – умышленный поджог. Об этом, ссылаясь на выводы экспертизы, пишет в Facebоok сам антикоррупционер.
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"Получили выводы экспертизы относительно моего дома: 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства Нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет", – уточнил он.
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Для устойчивого горения "был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость: бензин, дизельное топливо или керосин", говорится в документе.
Шабунин добавил, что более 1200 человек так или иначе помогли его семье начать восстанавливать дом, на что еще не хватает "чуть больше $10 000: в эту сумму входит только восстановление уничтоженного поджогом".
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- В ночь на 23 июля 2020-го горел дом главы ЦПК Шабунина, обошлось без пострадавших. Он писал, что перед пожаром соседка "слышала взрыв". ЦПК заявляли, что "были найдены следы вероятной взрывчатки". В полиции заявили, что ничего такого не нашли.
- В посольстве США в Украине обеспокоились нападениями на политиков и представителей гражданского общества в Украине.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что дом активиста подожгли – и необходимо найти виновных.
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