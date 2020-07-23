Cлышали взрыв. В Киеве горел дом главы Центра противодействия коррупции: фото

Глава ЦПК Виталий Шабунин считает, что его дом намеренно подожгли

обновлено

Сегодня ночью горел дом Виталия Шабунина - главы общественной организации Центр противодействия коррупции. Активист считает, что жилье подожгли, сообщил он в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал активист.

Шабунин также передал неким "аваковским экспертам", что газовая служба две недели назад проверяла газовые счетчики и все соединения.

Сегодня на 13:00 запланирован брифинг у дома главы ЦПК.

В полиции пока не комментировали инцидент. LIGA.net уточняет информацию о происшествии у правоохранителей.

ОБНОВЛЕНО В 08:40. В пресс-центре столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций сообщили LIGA.net, что вызов о пожаре поступил в 02:50 ночи. В 03:08 на месте были спасатели, в 04:05 пожар локализовали, а в 05:10 - ликвидировали.

Сейчас спасатели устанавливают детали происшествия и определяют, насколько сильно сгорел дом. Подтвердить или опровергнуть версию о поджоге или взрыве в ГСЧС не смогли, поскольку выяснять причины инцидента будут правоохранители.

В полиции Киева на звонок LIGA.net пока не ответили.

Новость дополняется...

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.