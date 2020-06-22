Законопроект Зеленского о судебной реформе нарушает меморандум с МВФ - ЦПК

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Новый законопроект президента Владимира Зеленского о судебной реформе нарушает меморандум с МВФ, считают эксперты Центра противодействия коррупции.

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Текст законопроекта №3711 о судебной реформе опубликован на сайте парламента.

Законопроект составлен с учетом решения КСУ, который ранее признал не соответствующими Конституции ряд положений принятого ранее закона, реформирующего Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Верховный суд, говорится в пояснительной записке к нему.

В частности, в нем предлагается увольнять членов ВСП по решению не менее 14 его членов. В Центре противодействия коррупции отмечают, что это положение законопроекта противоречит принятому Украиной в меморандуме с МВФ обязательству, по которому состав ВСП должен быть проверен независимой комиссией, в состав которой должны войти международные эксперты. О создании такой комиссии в законопроекте не говорится, подчеркнули в ЦПК.

В ЦПК обращают внимание на то, что формирование ВККС по новому законопроекту будет отдано ВСП, который назначит правила проведения конкурса. Если раньше в конкурсную комиссию могли войти только международные эксперты, которые помогали отбирать судей ВАКС, то теперь фактически любая организация, работающая в сфере правосудия или борьбы с коррупцией, получит возможность предлагать кандидатов, заявляют в ЦПК.

Также законопроект предлагает исключить норму об ограничении числа судей Верховного суда, его должен будет определять ВСП. Судьи Верховного суда Украины должны быть включены в штат Верховного суда и в течение года должны будут пройти квалификационное оценивание.

16 октября 2019 года законопроект о судебной реформе был принят Радой во втором чтении и в целом, в частности, он предполагал сокращение состава Верховного суда.

25 октября 2019 года Верховный суд попросил президента ветировать законопроект.

4 ноября 2019 года закон был подписан президентом.

6 декабря 2019 года стало известно, что Венецианская комиссия выступила с критикой судебной реформы Зеленского.

11 марта ряд положений закона о судебной реформе был признан КСУ не соответствующим Конституции, включая сокращение Верховного суда.